Son dakika! Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 189.6 yükseldi
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Son dakika! Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 189.6 yükseldi

30.10.2020 10:12 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:21
Son dakika! Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 189.6 yükseldi

Son dakika ekonomi haberi... Dış ticaret açığı, Eylül'de yıllık bazda yüzde 189.6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı, Eylül'de yıllık bazda yüzde 189.6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90.2'den, yüzde 76.8'e geriledi.

Aynı dönemde ihracat yüzde 4.8 artarak 16 milyar 9 milyon dolara, ithalat yüzde 23 artarak 20 milyar 837 milyon dolara yükseldi.Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 10.9 azalarak 118 milyar 325 milyon dolara gerilerken, aynı dönemde ithalat yüzde 1.5 artarak 156 milyar 186 milyon dolara yükseldi.

Böylece, Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 79.5 artarak 21 milyar 93 milyon dolardan, 37 milyar 862 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86.3'ten, yüzde 75.8'e geriledi.Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2.9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.8 oldu. Ocak-Eylül döneminde ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Eylül ayında ara mallarının payı yüzde 74.9, sermaye mallarının payı yüzde 14.4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.5 oldu.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Ocak-Eylül döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75.4, sermaye mallarının payı yüzde 13.9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.5 oldu. (Grafik - Tablo)

 


Son dakika! Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 189.6 yükseldi
Son dakika! Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 189.6 yükseldi
Son dakika! Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 189.6 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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