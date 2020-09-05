Eylül ayında termometreler 47 dereceyi gördü
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Eylül ayında termometreler 47 dereceyi gördü

- Eylül ayında termometreler 47 dereceyi gördü Sıcaklık yoğunluğa engel olmadı Gaziantep'te, son bir haftadır etkili olan aşırı sıcaklar zirve noktaya ulaşırken, kentteki termometreler Eylül ayı olmasına rağmen 47 dereceyi gördü.

05.09.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:51

- Eylül ayında termometreler 47 dereceyi gördü

Sıcaklık yoğunluğa engel olmadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, son bir haftadır etkili olan aşırı sıcaklar zirve noktaya ulaşırken, kentteki termometreler Eylül ayı olmasına rağmen 47 dereceyi gördü. Kentte, bunaltıcı sıcağa ve korona virüs vaka yoğunluğuna rağmen cadde ve sokaklardaki kalabalık ise dikkat çekti.

Türkiye genelinde son bir haftadır varlığını hissettiren aşırı sıcaklar Gaziantep'te de etkili olurken, kentteki termometreler Eylül ayı olmasına rağmen 47 dereceyi gördü. Sıcak hava nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı kentte, bazı vatandaşlar ağaç gölgelerine sığınırken, bazı vatandaşlar ise yakıcı güneşten korunmak için şemsiye açtı. Kentteki aşırı sıcağa ve korona virüs vak'alarındaki yoğunluğa rağmen cadde ve sokaklardaki kalabalıkta ise herhangi bir azalma yaşanmadı.

"Çok aşırı bir sıcak var"

Özellikle son bir haftadır çok bunaltıcı ve normalin çok üstünde sıcak bir hava olduğunu söyleyen Emir Özkan isimli vatandaş, "Son bir haftadır çok sıcak bir hava var. Gündüzleri geçtim artık geceleri bile uyuyamayacak bir haldeyiz. Yani bu konunun tamamen küresel ısınmayla ilgisi var galibi. Çünkü anormal derecede bir sıcaklık var. Üzerine bir de korona virüs var. O yüzden serinlemek için denize de havuza güvenip gidemiyoruz. Serinlemek için sürekli duşa giriyoruz" dedi.

"Gündüzü geçtik gece terlemekten yatamıyoruz"

Kemal Çiğdem isimli bir başka vatandaş ise, "Son bir hafta hava çok fazla sıcak. Yani öyle bir sıcak var ki akşamları terlemekten yatamıyoruz. Vantilatör olmadan hiç yatamıyoruz. Gündüz zaten çok sıcak. ya gölgelere kaçıyoruz yada sıcak havanın geçmesini bekliyoruz. Serinlemek için de pek bir şey yapamıyoruz, çünkü ya sürekli duşa girmemiz gerekiyor yada vantilatörün dibinde beklemek gerekiyor" diye konuştu.

Eylül ayında termometreler 47 dereceyi gördü

Kaynak: İHA

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