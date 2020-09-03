Eylül ayında termometreler 45 dereceyi gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eylül ayında termometreler 45 dereceyi gösterdi

Eylül ayında termometreler 45 dereceyi gösterdi Aydınlılar sonbahara sevinemedi Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da, Eylül ayında da termometreler 45 dereceyi gösterdi.

03.09.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:47

Eylül ayında termometreler 45 dereceyi gösterdi

Aydınlılar sonbahara sevinemedi

AYDIN - Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da, Eylül ayında da termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, sıcaklıkların son yıllarda Eylül ayında kaydedilmiş en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşması bekleniyor. Ülke genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin edilirken, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometrede 45 dereceyi gören Aydınlı vatandaşlar da çareyi park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda buldu. Banklara oturarak serinleyen ve dinlenen vatandaşlar, artan hava sıcaklıklarının çiftçileri de etkilediğine dikkat çekti.

"Aydın sıcak bir şehir"

Önceki yıllarda havaların daha serin olduğunu belirten 66 yaşındaki Yılmaz Karhan; "70'li yıllarda havalar serin olurdu, yağmur yağardı, şimdi ise sıcaklardan oturamıyoruz devamlı sıcak var. Dışarıya çıktığımızda da mecburen ağaç gölgelerine oturuyoruz" dedi.

Aydın'a sınava gelen Konyalı öğrenciler, Aydın'ın sıcak olduğunu ifade ederek "BESYO mülakatları için Aydın'a geldik. Bizler Konyalıyız, böyle sıcaklıklara alışkın değiliz. Aydın gerçekten sıcak bir şehirmiş" dedi.

Sıcaklar sebebiyle gölgedeki banklara oturduklarını ifade eden Serdar Oruç ise, "Sıcaklıklar yoğun. Bizde dut ağaçlarının gölgesine geliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde, incir ağaçları bile yaprak döküyor. İnşallah yağmurlar olur da hava biraz serinler" dedi.

Meteorolojik verilere göre Aydın'da en düşük hava sıcaklığı 30 Eylül 1970 yılında 7.6 derece olarak ölçülürken, en yüksek hava sıcaklığı ise 1 Eylül 2007 yılında 43.3 derece ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Eylül ayında termometreler 45 dereceyi gösterdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Mansur Yavaş Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Lionel Messi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Yunanistan
Şu an buradasınız: Eylül ayında termometreler 45 dereceyi gösterdi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 15:49:16. #1.15#
title