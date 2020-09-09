Eylül ayında sapsarı ayçiçeği tarlası
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Eylül ayında sapsarı ayçiçeği tarlası

Eylül ayında sapsarı ayçiçeği tarlası Türkiye'nin ve Samsun'un birçok yerinde ayçiçekleri solup, hasat edilirken Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sapsarı duran ayçiçeği tarlası dikkat çekti.

09.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:19

Eylül ayında sapsarı ayçiçeği tarlası

SAMSUN - Türkiye'nin ve Samsun'un birçok yerinde ayçiçekleri solup, hasat edilirken Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sapsarı duran ayçiçeği tarlası dikkat çekti.

Türkiye'nin sıvı yağ ve kuru yemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, çiçek açınca tarlaları sarıya boyuyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 87 bin dönüm alanda ayçiçeği ekilmiş, tamamen kuruyan ayçiçeklerinin hasadına başlanmıştı. Şehrin batı bölgelerinde Bafra, Alacam ve Vezirköprü'de hasat edilen ayçiçeği, üreticinin yüzünü güldürmüştü.

Samsun'un batısındaki ilçelerde ayçiçekleri hasat edilirken, doğuda yer alan Tekkeköy'ün Gelemen mevkisinde yer alan uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlası görenlere görsel bir şölen sunuyor. Altın sarısı rengiyle göz kamaştıran ayçiçek tarlasının sezonun ikinci ürünü olarak buğdaydan sonra ekildiği için hala sarı kaldığı öğrenildi. Bafra, Alaçam ve Vezirköprü ilçelerinde ayçiçeği ilk ürün olarak ekilmiş ve hasat edilmiş, Tekkeköy'de ise ayçiçeği öncesinde buğday ekilmişti.

Eylül ayında sapsarı ayçiçeği tarlası

Kaynak: İHA

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