Eylül Ayında Okan Kurt'tan Boşanan Demet Akalın: Okan'ı Özlüyorum

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eylül ayında Okan Kurt'la bitirdiği evliliği hakkında konuşan Demet Akalın, "Zaman zaman Okan'ı özlüyorum dedi.

"OKAN'I ZAMAN ZAMAN ÖZLÜYORUM"

Canlı yayında özel hayatı hakkında konuşan Demet Akalın, şunları söyledi: "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bizim başımıza gelen şeyler talihsiz şeylerdi. Beni düşünmemiş hissiyatını kapıldım. Aslında benim eski eşim beni herkesten çok fazla düşünürdü. Ama kızım için vazgeçtim. Benim vicdanım rahat. Okan'ı zaman zaman özlüyorum.

"BAŞIMIZA GELENLER USULSÜZDÜ"

Evimize gelen avukat ve haciz işleri hep usulsüz kayınbiraderim benim evimi nasıl ofis gösterir ki. Okan için her şeyin çok iyi olmasını diliyorum. Oda 'Kendimi toparlayıp karşına çıkacağım' dedi. Demek ki o arada bir şey yapma demek istiyor.

"OKAN'A ARTIK ÇOK KIZGIN DEĞİLİM"

Okan'a ilk 1 ay inanılmaz kızgındım. Artık o kadar değil gördüğümde selam veriyorum. Okan'ın Instagram hesabına hiç bakmadım beni kızımla olan ilişkisi ilgilendiriyor. Boşanma aşamasında Hira korktuğu için etkilendi. Hira, babasına 'Sen kapıya gelme annem evi terk eder' diyormuş bende bakıcısında öğreniyorum. Bunun için yumuşuyorum. Ben Okan'ın emeğine üzülüyorum. Bende onun ailesiyim benim Okan'a kırgınlığım bu yüzden."