Eylül Ayında Okan Kurt'tan Boşanan Demet Akalın: Okan'ı Özlüyorum
Eylül ayında eşi Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, katıldığı magazin programında "Okan'ı zaman zaman özlüyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eylül ayında Okan Kurt'la bitirdiği evliliği hakkında konuşan Demet Akalın, "Zaman zaman Okan'ı özlüyorum dedi.
"OKAN'I ZAMAN ZAMAN ÖZLÜYORUM"
Canlı yayında özel hayatı hakkında konuşan Demet Akalın, şunları söyledi: "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bizim başımıza gelen şeyler talihsiz şeylerdi. Beni düşünmemiş hissiyatını kapıldım. Aslında benim eski eşim beni herkesten çok fazla düşünürdü. Ama kızım için vazgeçtim. Benim vicdanım rahat. Okan'ı zaman zaman özlüyorum.
"BAŞIMIZA GELENLER USULSÜZDÜ"
Evimize gelen avukat ve haciz işleri hep usulsüz kayınbiraderim benim evimi nasıl ofis gösterir ki. Okan için her şeyin çok iyi olmasını diliyorum. Oda 'Kendimi toparlayıp karşına çıkacağım' dedi. Demek ki o arada bir şey yapma demek istiyor.
"OKAN'A ARTIK ÇOK KIZGIN DEĞİLİM"
Okan'a ilk 1 ay inanılmaz kızgındım. Artık o kadar değil gördüğümde selam veriyorum. Okan'ın Instagram hesabına hiç bakmadım beni kızımla olan ilişkisi ilgilendiriyor. Boşanma aşamasında Hira korktuğu için etkilendi. Hira, babasına 'Sen kapıya gelme annem evi terk eder' diyormuş bende bakıcısında öğreniyorum. Bunun için yumuşuyorum. Ben Okan'ın emeğine üzülüyorum. Bende onun ailesiyim benim Okan'a kırgınlığım bu yüzden."
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Hadi ordannnCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kocana sahip çık senin işin batsaydı Okan seni bırakmazdı para herşey değil hayatta akıllı ol DemetCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu tip kadinlara asla güven olmazCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Bugüne kadar kazandın paraları ne oldu kefenın cebimi var adam zorduruma düşünce terketmek ne la hastalıkta sıkıntıda yanında olmayacaksan karıda olmazsın la bu para nedirla gerçi ünlüler değilmisiniz topnuzun huzuru yok çocuğa yuaşattığınız tramva o paralarar değermi nasıl insanlarsınız midem bulandıCevap Yaz 9 Yayından KaldırAD AD: Yahu adamlarin koskoca lojistik firmalari var tabii ki borclari da yuklu olur Demet Akalin kazandigi nedir ki sorumluluk alip odesin biraz mantikli yorumlar yapin zaten cocuklari var eee hala sevgi de varsa gunun birinde umarim tekrar kavusurlar..2 Yayından Kaldır