Eylül Ayında Hizmete Açılacak

Büyükşehir, kentin batısından Alleben Göleti'ne kadar uzanan üç adet 100'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı büyüklüğündeki 600 dönümlük Alleben Vadi Parkı'nı eylül ayında hizmete açmayı planlıyor.

Gaziantep, Başkan Fatma Şahin yönetiminde grileşen yüzünü değiştirdi, derin bir nefes aldı, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarıyla kabuğunu kırdı. Son 4 yılda 4 milyon 500 bin metrekarelik alanda parklar, refüjler ve kent ormanı oluşturdu. Bu kapsamda Gaziantep Alleben Vadi Parkı için kollarını sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Alleben Göleti'nin devamı olan geniş bir alanda ikinci bir Yüzüncü Yıl Atatürk Kültür Parkı'nı hayata geçirecek. Gazianteplilere, tematik park özelliğinde üç tane Yüzüncü Yıl Parkı hazırlayan Büyükşehir, bu park için bir kuruş para harcamayacak.

ALLEBEN VADİ PARKI'NDA NELER OLACAK?

Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekibi, Dünya'nın en iyi botanik bahçelerine sahip olan İngiltere'nin Londra kentinde bin 200 dönüm alana kurulu Kew Royal Botanik Bahçesinin yanı sıra İskoçya'nın Edinburgh kentinde bulunan 250 dönümlük Royal Botanik Bahçesi'ni inceledi. İncelemelerin ardından Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı çalışmalara başladı. Hazırlanan proje kapsamında oluşturulacak seralarda Dünya'nın farklı noktalarından yetişen bitkiler, anavatanlarından şehre getirilerek uygun iklim koşullarında yetiştirilecek. 9 farklı konseptten oluşan temsili bahçelerle pek çok bitki türü tanıtılacak. Herbaryum, kütüphane, laboratuvar, dendroloji müzesi, çocuk köyü ve eğitim binalarıyla anaokulu seviyesinden üniversite araştırmalarına kadar pek çok alanda hizmet verilecek. Sosyal aktiviteye imkan sağlayan açık yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, konser alanı, fotoğraf çekim alanları, seyir noktaları, dinlenme alanları, bisiklet yollarıyla halkın rekreasyon ihtiyacı karşılanacak.