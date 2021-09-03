Eylül ayında GeForce Now kütüphanesine 34 yeni oyun eklenecek
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Eylül ayında GeForce Now kütüphanesine 34 yeni oyun eklenecek

Eylül ayında GeForce Now kütüphanesine 34 yeni oyun eklenecek
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Nvidia, GeForce Now kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Yeni oyunlar arasında Kena: Bridge of Spirits, Life Is Strange: True Colors, Devil Slayer ve daha fazlası yer alıyor.

Nvidia, Eylül ayında GeForce Now bulut oyun hizmetine 34 yeni oyun ekleyeceğini açıkladı.

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now, platformuna 9 yeni oyunu dahil etti. iPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyunseverlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

Şirket, bu hafta GeForce Now kütüphanesine 13 yeni oyun ekleyerek kütüphaneyi genişletmeye başlıyor. İşte Eylül ayı GeForce Now kütüphanesine eklenecek oyunların listesi…

GEFORCE NOW BU HAFTA ÇIKACAK OYUNLAR

  • Song of Iron (31 Ağutos'ta dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous (Steam'de ve yakında Epic Games Store'da)
  • WRC 10 FIA World Rally Championship (Steam'de ve yakında Epic Games Store'da)
  • Golf Club: Wasteland (3 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Yuku's Island Express (2 Eylül'de Epic Games Store'da ücretsiz)
  • Deepest Chamber (Epic Games Store)
  • Devil Slayer - Raksasi (Steam)
  • Dorfromantik (Steam)
  • The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut (Steam)
  • Ironsight (Steam)
  • Nine to Five (Steam)
  • Paint the Town Red (Steam)
  • Shadow Man Remastered (Epic Games Store)

GEFORCE NOW EYLÜL AYINDA ÇIKACAK OYUNLAR

  • Bus Simulator 21 (7 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Dice Legacy (9 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Life is Strange: True Colors (10 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Honey, I Joined a Cult (14 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Aragami 2 (17 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Kena: Bridge of Spirits (21 Eylül'de dünyayla aynı anda Epic Games Store'da)
  • Sable (2 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
  • Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG (26 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Lemnis Gate (28 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)
Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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Eylül ayında GeForce Now kütüphanesine 34 yeni oyun eklenecek - Haberler
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