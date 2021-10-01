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Eylül ayında en fazla ihracat çelik sektöründe gerçekleşti

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Eylül ayında en fazla ihracat çelik sektöründe gerçekleşti

Çelik, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Çelik, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 613 milyon 49 bin dolarlık ihracata imza atan çelik sektörünü 2 milyar 467 milyon 209 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 2 milyar 294 milyon 802 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 141 ile çelik sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda eylül ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29,8 artışla 15 milyar 871 milyon 621 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 23,8 yükselişle 2 milyar 744 milyon 31 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 39,1 artışla 584 milyon 371 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat yüzde 26 artışla, 8,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak Türkiye'nin dış satımında yüzde 41 pay aldı.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkeler de toplandığında Avrupa kıtasının, eylül ayı ihracatındaki payı ise, yüzde 55 oldu.

Ülke gruplarına bakıldığında ise Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,9 milyar dolar, Kuzey Amerika ülkelerine 1,6 milyar dolar, ve Uzak Doğu'ya ise 1,5 milyar dolar dış satım yapıldı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il de sırasıyla 8,5 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 180 ülkeye toplam 6,1 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. TL ile ihracat eylül ayında yüzde 24 arttı. 7 bin 521 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. TİM, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 eylül ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜLSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20202021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)2019 - 20202020 - 2021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)
I. TARIM2.215.7252.744.03123,813,224.142.85027.921.32315,713,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.495.8001.785.71819,48,616.309.16218.220.35911,78,6
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 643.334847.63431,84,17.195.3718.465.70617,74,0
Yaş Meyve ve Sebze 197.114230.56817,01,12.595.9413.055.81017,71,4
Meyve Sebze Mamulleri 166.846203.32121,91,01.614.1461.955.10221,10,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 148.528160.4338,00,81.390.2811.501.8098,00,7
Fındık ve Mamulleri 222.071203.194-8,51,02.235.2811.985.394-11,20,9
Zeytin ve Zeytinyağı 19.08230.03057,40,1267.406291.5909,00,1
Tütün 90.725101.30311,70,5909.339818.735-10,00,4
Süs Bitkileri ve Mam.8.1009.23514,00,0101.398146.21344,20,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER206.141300.55745,81,42.355.6833.100.39231,61,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller206.141300.55745,81,42.355.6833.100.39231,61,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ513.783657.75628,03,25.478.0056.600.57220,53,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri513.783657.75628,03,25.478.0056.600.57220,53,1
II. SANAYİ12.224.93315.871.62129,876,4124.776.757160.840.33228,975,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.087.1271.388.76727,76,710.894.64014.389.74032,16,8
Tekstil ve Hammaddeleri687.219944.67737,54,57.019.0979.604.06936,84,5
Deri ve Deri Mamulleri 130.334172.05932,00,81.373.4911.611.19917,30,8
Halı 269.574272.0310,91,32.502.0533.174.47126,91,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.617.7492.294.80241,911,018.669.99023.368.00925,211,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.617.7492.294.80241,911,018.669.99023.368.00925,211,0
C. SANAYİ MAMULLERİ9.520.05712.188.05128,058,695.212.126123.082.58329,358,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.787.5421.948.0699,09,416.521.38919.823.48520,09,3
Otomotiv Endüstrisi2.604.3872.467.209-5,311,925.177.37829.656.22517,814,0
Gemi ve Yat159.924117.630-26,40,61.237.5361.440.36016,40,7
Elektrik Elektronik1.061.2231.280.50520,76,210.655.98713.805.43129,66,5
Makine ve Aksamları687.212875.99727,54,27.409.3949.096.28822,84,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 747.6371.148.84753,75,57.951.15611.165.28540,45,3
Çelik1.084.0802.613.049141,012,612.192.64819.517.19860,19,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri343.965420.23622,22,03.606.1584.448.78723,42,1
Mücevher316.253501.33158,52,43.404.5245.194.94952,62,4
Savunma ve Havacılık Sanayii281.551252.475-10,31,22.427.9852.867.49718,11,4
İklimlendirme Sanayii435.776550.91226,42,74.522.2365.938.77731,32,8
Diğer Sanayi Ürünleri10.50811.79212,20,1105.734128.30121,30,1
III. MADENCİLİK420.080584.37139,12,84.073.9285.691.70839,72,7
Madencilik Ürünleri420.080584.37139,12,84.073.9285.691.70839,72,7
T O P L A M (TİM*)14.860.73819.200.02329,292,4152.993.535194.453.36327,191,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.130.0601.583.20440,17,613.443.28817.766.25832,28,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI15.990.79820.783.22730,0100,0166.436.823212.219.62127,5100,0

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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