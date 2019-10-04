Eylül ayında 184 terörist etkisiz hale getirildi

04.10.2019 12:36

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, eylül ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 9'u sözde üst düzey, toplam 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"2019 Eylül ayında kırsal alanda 7'si büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 38 operasyon, şehirlerde 1357 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda, aralarında gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de yer aldığı 184 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 950 şüpheli gözaltına alınmış, 620 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlarda 65 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiş, 91'i ağır ve uzun namlulu 158 silah, 49 mayın, 99 el bombası, 26 ton 25 kilogram patlayıcı madde ve 13 bin 566 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Kıran operasyonları kapsamında ise 2'si gri kategoride olmak üzere 63 terörist etkisiz hale getirilmiş, 19 işbirlikçi şahıs yakalanmış, 68 mağara ve sığınak imha edilmiştir."

'608 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında ise 12 bin 382 planlı operasyon yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

"İlkbahar-yaz operasyonları kapsamında 608 terörist etkisiz hale getirilmiş, 532 sığınak, depo ve barınak imha edilmiş, 778 silah, 301 mayın ve el yapımı patlayıcı, 513 el bombası, 5.7 ton patlayıcı, 961 adet tüp, 2 bin 664 adet fünye, 162 bin 386 mühimmat, 27 ton gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 1 Ekim itibarıyla da kış operasyonlarımıza başlamış bulunuyoruz. Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemi içerisinde, önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar-kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlanmış ve operasyonlara başlanmıştır."

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Bakan Yardımcısı Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise eylül ayında 13 bin 513 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda 18 bin 824 kişi gözaltına alınmış, 1919 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 7 ton 20 kilogram esrar, 2 ton 610 kilogram skunk, 908 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 12 kilogram afyon, 23 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 59 kilogram metamfetamin, 160 bin 965 adet ectasy, 76 bin 438 adet captagon, 161 bin 332 adet sentetik ecza, 14 milyon 431 bin 510 kök kenevir ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 1914 operasyonda ise 2 milyon 352 bin 677 litre kaçak akaryakıt ve 1 milyon 188 bin 49 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

'352 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ'

Siber suçlarla mücadele kapsamında, eylül ayında 3 bin 813 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını ve tespit edilen 2 bin 14 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini ifade eden Çataklı, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 11 bin 673'ü denizlerde olmak üzere toplam 31 bin 844 düzensiz göçmen yakalandığını ve 767 organizatörün gözaltına alındığını söyledi.

Çataklı, eylül-ağustos ayı itibariyle ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 360 bin 256'ya çıktığını, bugün itibariyle Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 667 bin 435 olduğunu kaydetti.

Son 1 ayda 191 ölümlü, 15 bin 949 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Çataklı, bu kazalarda 246 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 bin 785 kişinin de yaralandığını bildirdi.

'TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINA UYMAYAN TALEPLER VAR'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Çataklı, CHP tarafından düzenlenen 'Suriye konferansı'yla ilgili olarak da "Sonuç bildirgesinde yer alan ve yer almayan konular oldukça ilginç. Biz bu konferansta, Türkiye'nin milli çıkarlarına ve menfaatlerine uymayan talepler olduğunu değerlendiriyoruz. Konferanstaki söylemlerin, rejimin söylemleriyle birebir olması da dikkatlerden kaçmadı" dedi.

'OKUL BİNALARI DEPREME HAZIR HALE GETİRİLDİ'

Çataklı, İstanbul'da meydana gelen deprem ve sonrasında alınan tedbirlerle ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"İstanbul'daki çalışmalara deprem olduğu andan itibaren devam ediyor. İstanbul'da bir İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi) projesi vardı. 2006 yılında İstanbul Valiliği bünyesinde hazırlanmıştı. Bu kapsamda okullar başta olmak üzere kamu binalarında oldukça önemli mesafeler alındı. Bu kapsamda 1135 okul binası, 38 yurt binası, 77 diğer idari binalar depreme hazır hale getirildi. 115 sağlık binası da bu anlamda depreme hazır hale getirildi."

Görüntü Dökümü:

-Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklaması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -

Kaynak: DHA