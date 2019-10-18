Eylül ayında 146.903 konut satıldı, 2018 Eylül'e göre %15 artış gerçekleşti

18.10.2019 09:50

Bu rakam ile konut satışları 2019 yılının ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre %5 düşüş göstermiş oldu" dedi.

İSTANBUL'DA 23.265 KONUT SATILDI

Konut satış sayılarında ilk sırayı 23.265 konut satışı ve %16 payla İstanbul aldı. İstanbul'u 14.906 konut satışı ve %10 payla Ankara, 8.830 konut satışı ve %6 payla İzmir izledi. Endeksa verilerine göre Eylül ayı sonu itibarıyle İstanbul'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.503 TL, ortalama geri dönüş süresi 22 yıl, son 1 yıllık değer değişimi eksi %12; Ankara'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.764 TL, ortalama geri dönüş süresi 17 yıl, son 1 yıllık değer değişimi eksi %4; İzmir'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.864 TL, ortalama geri dönüş süresi 20 yıl, son 1 yıllık değer değişimi ise %0.3 seviyesinde gerçekleşti.

İPOTEKLI KONUT SATIŞI SAYISI 57.393

Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarına bakıldığında Eylül ayında 57.811 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti. İpotekli konut satışları toplam satışların %39'unu oluşturdu, bir önceki aya göre %69, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %410 artış göstermiş oldu. İlk el satışlarda ise Eylül ayında 51.393 adet konutun satışı gerçekleşti. 2019 yılının ilk 9 ayında ilk satış adedi geçen senenin aynı dönemine göre %28 azalarak 337.112 oldu. 2019'un ilk 9 ayında ilk satış, toplam konut satışlarının %39'unu oluşturdu. Bu oran geçen senenin ilk 9 ayında %53 seviyesindeydi.

YABANCILARA SATIŞ %16 DÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki aya göre %16 artış, geçen senenin aynı ayına göre ise %26 düşüş göstererek 4.177 olarak gerçekleşti. Yabancıya konut satışı toplam satışlar içinde %3 pay aldı. İlk sırada %46 payla İstanbul yer alırken, ardından %18 payla Antalya, %6 payla Ankara, %5 payla Bursa geldi. Endeksa verilerine göre Antalya'da son 1 yıllık fiyat artışı %6 seviyesinde gerçekleşti, Bursa'da ise konut fiyatları son 1 yılda %3 düşüş gösterdi. Eylül ayında uyruklarına göre yabancıya konut satışlarında ilk sırayı %19 ile Irak alırken, ardından %12 ile İran, %6 ile Rusya Federasyonu, %5 ile Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşları geldi.

Kaynak: Bültenler