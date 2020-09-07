Eylül ayı meclis toplantıları başladı Sivas İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen oturumla başladı.

Sivas İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen oturumla başladı. Meclis toplantı salonunda İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirilen oturuma Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman da katıldı.

Divan katip üyeleri Arzu Polat ve Süruri Koçali tarafından Ağustos ayı meclis ve encümen karar özetlerinin okunması ile başlayan oturumda konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman, "Sel felaketinin yaralarını sarmak için komşu ilimiz Giresun'un Dereli ilçesindeydik. Sivas İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını yerinde gözlemledim. Devletimiz tüm gücüyle oradaydı. Sivas, sıkıntı yaşayan kardeşlerine Yiğido luğunu göstermiş oldu. Şu an ana caddelerinin isminin 'Sivas Caddesi' olarak değiştirilmesini teklif ediyorlar, belediye meclislerinde. Özel İdaremizi de bütün ekipleriyle gelip ziyaret edecekler. Dereli ilçesinden sizlere selamlar getirdim" dedi.

İl Özel İdaresi ile İl Genel Meclisi'nin uyum içerisinde çalışacağını ifade eden Nayman, "Görev sürem boyunca beraber çalışacağız. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi beraber çözeceğiz. İnşallah güzel çalışma ortamı yaratalım, güzel işlere imzamızı atalım. Kapımız muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza her zaman açıktır" dedi.

Cuma günü sona erecek İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarında çeşitli komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak. - SİVAS

Kaynak: İHA