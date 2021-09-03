Eylül ayı kira artış oranı yüzde 15,78 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 15,78 oldu

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 15,78 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül ayı kira artış oranı belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 15,78 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 15,78 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eylül ayında kiralara en fazla %15,78 oranında zam yapılabilecek
Eylül ayında kiralara en fazla %15,78 oranında zam yapılabilecek
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu
Dolar/TL 8,31 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,31 seviyelerinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Derya Baykal Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Ali Koç Umut Meraş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eylül ayı kira artış oranı yüzde 15,78 oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.09.2021 10:28:20. #1.13#

title