Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 11,27 olacak.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
03.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:51

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 11,27 olacak.

2020 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül'de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Ağustos ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay kira artış oranı yüzde 11,27 oldu. Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL'ye yükselecek.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

Kaynak: İHA

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