Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak

29.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:54
Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Charles Michel Fahrettin Altun
Magazin Ebru Şallı Ivana Sert Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Samatta Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız İzmir Çocuk Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 09:55:27. #1.14#
title