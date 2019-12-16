Eylül ayı işsizlik rakamları
Haberler » Güncel » Eylül ayı işsizlik rakamları - Haber

Eylül ayı işsizlik rakamları

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

16.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:50
Eylül ayı işsizlik rakamları

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın kürsüye gelişi

Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eylül ayı işsizlik rakamları
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler