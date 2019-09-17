Eylül Ayı Halk Günü Toplantısı yapıldı

17.09.2019 16:47

Afyonkarahisar'da vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak, istek, öneri ve şikayetlerini dinlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan Halk Günü Toplantısı'na Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe ile ilgili kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantı öncesinde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz "Halkımızın istek, talep ve önerilerini dinlemek ve onlara çözüm yolları üretmek adına eylül ayı Halk Günü Toplantısında yine sizlerle beraberiz. Burada il müdürlerimiz, vatandaşlarımızın problemlerini ilk ağızdan dinleyecek. Çözebildiklerimizi burada çözeceğiz. Çözemediğimiz problemleri de ilgili kurumlara aktararak bir şekilde çözmeye çalışacağız. Siz hemşerilerimizle bir araya gelmek, problemlerinizi bir şekilde kavramaya çalışmak ve çözüm üretmek bizim için en büyük kazanımdır. Yalnız her toplantıda söylediğimiz gibi bizlerden kamudan iş talebiniz olmasın. Kamuda işe girmenin yöntemleri belirlidir. Önümüzde ki haftadan itibaren Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) başvuruları başlayacaktır. Kamudan iş talebi olanlar ancak bu şekilde kısa süreli çalışabilirler. Bunun dışında hiç kimseye kamuda kalıcı bir iş vermememiz mümkün değildir. Ben katılımından dolayı herkese teşekkür ediyor, söz vatandaşlarımızındır diyerek vatandaşlarımızı teker teker dinlemek istiyoruz" dedi.



Konuşmasının ardından vatandaşlara sırasıyla söz veren Vali Mustafa Tutulmaz, kendisine iletilen talep, şikayet, sıkıntı ve önerileri dinledi, çözüm üretmeye çalıştı. Vali Tutulmaz gerekli gördüğü hususlarda ilgili kurum müdürlerine talimatlar vererek gereğinin yapılmasını istedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA