Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! Eylül ayı enflasyon ne kadar oldu?

Piyasaların merakla beklediği Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu açıklaması ile Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. İşte, 2020 Eylül ayı enflasyon rakamları!

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklama ile TÜFE, TÜFE rakamları belli olurken bir önceki aya göre yaşanan değişim de netleşti. Peki, Eylül ayı enflasyon ne kadar oldu? Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

EYLÜL AYI ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,02 ile ev eşyası, %1,84 ile ulaştırma ve %0,93 ile konut oldu.

Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 314 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,57, AYLIK %1,35 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,57 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,81 artış gerçekleşti.