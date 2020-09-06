Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
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Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Ödemeler öğrencilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

06.09.2020 00:05 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:19

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Kasapoğlu, kişisel Twitter hesabından burs ve kredi ödemeleriyle ilgili yaptığı paylaşımında, "Sevgili gençler, Eylül ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Bereketli, sağlıklı ve hayırlı bir Eylül ayı geçirmeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı

ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASININ SONUNDAKİ RAKAMA GÖRE YAPILACAK

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.

Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı

Kaynak: AA

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