Eylül ayı balayı rotaları
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Eylül ayı balayı rotaları

Eylül ayında düğün yapmayı planlıyorsanız, balayı için sahip olduğunuz seçeneklere yakından bakmalı ve en ideal tercihi seçmelisiniz. Yurt içi balayı rotaları bu noktada size özel fırsatlar sunuyor.

Eylül ayı balayı rotaları
12.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:02

Her konsepte uygun seçeneklerin bulunduğu Eylül ayı balayı rotaları, düğün konseptinizi tamamlayacak ideal alternatifler sunuyor.

DATÇA

Balayınızı deniz kum güneş tatil ile birleştirmek ve unutulmaz bir balayı yaşamak ister misiniz? Muhteşem doğası ve ayrıcalıklı tatil seçenekleri ile fırsatlar sunan Datça'da sıcak bir balayı geçirebilirisiniz. Uzun yaz dönemi ile sonbahar aylarında da sıcak günler yaşatan Datça, balayı için tercih edebileceğiniz en ideal yerlerdendir.

Eylül ayı balayı rotaları

KAPADOKYA

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan Kapadokya, balayı için de en çok tercih edilen noktalardandır. Kendine has doğası ile eşsiz manzaralar oluşturan Kapadokya, özel fotoğraflar çekme imkanı sunuyor. Balayı çiftlerine has özel konaklama imkanları olan Kapadokya, masalsı bir balayı ortamı vaadediyor.

Eylül ayı balayı rotaları

AMASRA

Sakin ve huzurlu bir balayı geçirmek istiyorsanız listenizin birinci sırasına Amasra'yı ekleyebilirsiniz. Karadeniz doğası ile bütünleşen küçük beldede rahat ve huzurlu şekilde bir balayı geçireceksiniz. Liman ve tepelerin oluşturduğu özel manzarada bol bol fotoğraf çekilerek anılar biriktirebilirsiniz.

Eylül ayı balayı rotaları

BOZACAADA

Son yıllarda popüler hale gelen ve çiftlerin uğrak balayı rotasına dönüşen Bozcaada, huzurlu ortamı ile unutulmaz bir balayı yaşatıyor. Yaz aylarında ve sonbahar aylarında serin havaları ile konforlu bir balayı geçirmeyi sağlayan Bozcaada'da bol bol fotoğraf çekebilir, deniz manzaralarını hatıralarınıza ekleyebilirsiniz.

Eylül ayı balayı rotaları

KAZ DAĞLARI

Alternatif balayı fikirleri için seçeneklerin olduğu yurt içi rotalarda, doğal ortamı ile dikkat çeken Kaz Dağları öne çıkıyor. Bol oksijeni ile ciğerlerinize temiz hava dolduracağınız Kaz Dağları'nda Edremit körfezinin deniz kum güneş üçgenini de planınıza ekleyerek çok yönlü bir balayı geçirmiş olacaksınız.

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