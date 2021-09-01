Eylül 2021 Dünya Gündemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eylül 2021 Dünya Gündemi

Eylül 2021 Dünya Gündemi
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Eylül ayında gündemin öne çıkan maddeleri arasında ABD'nin Afganistan işgaline gerekçe gösterilen 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali ve 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önemli yer tutuyor.

Eylül ayında gündemin öne çıkan maddeleri arasında ABD'nin Afganistan işgaline gerekçe gösterilen 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali ve 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önemli yer tutuyor.

Eylül ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Eylül

78. Venedik Uluslararası Film Festivali başlayacak.

İspanya'nın Valensiya kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bir yıl ara verilen dev tahta kuklaların yakıldığı Las Fallas etkinliği düzenlenecek.

2 Eylül

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı Slovenya'da gerçekleştirilecek.

5 Eylül

Uluslararası otomobil fuarı Münih'te açılacak.

Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde G20'nin Sağlık Bakanları Toplantısı Roma'da yapılacak.

8 Eylül

New York Moda Haftası başlayacak.

9 Eylül

Ukrayna'da, Yalta Avrupa Strateji Konferansı düzenlenecek.

11 Eylül

Bağımsızlık yanlısı girişimleriyle öne çıkan Katalonya özerk bölgesi, Katalan Ulusal Günü Diada'yı kutlayacak.

ABD'de 11 Eylül saldırılarının 20. yılı dolayısıyla anma töreni ve etkinlikler düzenlenecek.

17 Eylül

Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde G20'nin Tarım Bakanları Toplantısı Floransa kentinde yapılacak.

20 Eylül

Ukrayna'da, 15 ülkeden 6 bin askeri personelin katılacağı Rapid Trident Tatbikatı düzenlenecek.

21 Eylül

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri New York'ta başlayacak.

26 Eylül

Almanya'da genel seçimler yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Münir Özkul
Spor Marcao Muslera Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eylül 2021 Dünya Gündemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:03:34. #1.14#

title