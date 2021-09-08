Eylül 2021 Dönemi Meclis Toplantısı Süleymanpaşa İlçesinde Gerçekleştirildi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eylül 2021 Dönemi Meclis Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eylül 2021 Dönemi Meclis Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve komisyon raporlarına ait dosyalar meclise sunuldu.
Meclis Toplantısı sonrasında açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak, "Eylül 2021 Dönemi Meclis Toplantımız son derece verimli geçti. Meclisimizin almış olduğu tüm kararların Tekirdağ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.
Kaynak: Habermetre