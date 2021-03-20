Eylemdeki anne Levent: "Çocukların elleri kalem tutacaktı, silah verdiler"
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Eylemdeki anne Levent: "Çocukların elleri kalem tutacaktı, silah verdiler"

20.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:02

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 566'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 566'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 566 gündür sürüyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelip HDP İl Başkanlığı binası önünde eyleme katılan Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Levent, "Bizim ya ölümüz ya da çocuklarımız, bizim çocuklarımızı bize yollasınlar. Elleri kalem tutacaktı, silah verdiler, o vicdansızların verdikleri silahlar kendilerinde patlasın. Bizim çocuklarımızın acaba suçu neydi, bir gün kendi çocukları gelmezse dünyayı yıkarlar. Ama biz Türk ve Kürt anneleri olarak sabrımızı Rabbimiz veriyor, onların belalarını da o verecek" dedi.

(İHA)

Eylemdeki anne Levent: 'Çocukların elleri kalem tutacaktı, silah verdiler'
Eylemdeki anne Levent: 'Çocukların elleri kalem tutacaktı, silah verdiler'
Eylemdeki anne Levent: 'Çocukların elleri kalem tutacaktı, silah verdiler'
Eylemdeki anne Levent: 'Çocukların elleri kalem tutacaktı, silah verdiler'
Eylemdeki anne Levent: 'Çocukların elleri kalem tutacaktı, silah verdiler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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