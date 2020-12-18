Eylemde birlikteler
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Eylemde birlikteler

18.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:40
Eylemde birlikteler

Lansmanda UNDP İyi Niyet Elçileri'nin, dünya liderlerine "İklim Eylemi" konusunda cesur adımlar atmaları çağrısında bulunduğu video mesajlar da yayınlandı.

Lansmanda UNDP İyi Niyet Elçileri'nin, dünya liderlerine "İklim Eylemi" konusunda cesur adımlar atmaları çağrısında bulunduğu video mesajlar da yayınlandı. Videoda, dünya dalış rekortmeni ve UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen ve "Game of Thrones" dizisinden Nikolaj Coster-Waldau yer aldı. Ercümen, "Gezegenimizin güzelliklerini korurken, doğanın gücünden yararlanmayı öğrenmeliyiz. Ekosistemleri korumalıyız" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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