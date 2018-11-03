Eylem Yapan Nakliyeciler Ankara Yolunu Trafiğe Kapattı

Çorum'da geçtiğimiz aylarda özelleştirilen Şeker Fabrikası'nda nakliye ücretlerini alamadıklarını iddia eden nakliyeci esnafı eylem yaparak Ankara karayolunu trafiğe kapattı.

İddialara göre, fabrikaya getirdikleri şeker pancarının firelerinin yüksek çıkarıldığını ve yaklaşık 45 gündür nakliye ücretlerini alamadıklarını öne süren nakliyeciler fabrika önünde önce oturma eylemi yaptı. Daha sonra nakliyeciler, Ankara karayolunu trafiğe kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Eyleme katılan bazı şahısların fabrika önünde ve girişinde bulunan reklam tabelalarına zarar verdiği görüldü.

Yolun trafiğe kapanmasının ardından fabrika önüne gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri esnaflarla görüşerek eyleme son vermelerini istedi. Güvenlik güçlerinin nakliyeci esnafıyla yaptığı görüşmenin ardından yol trafiğe açıldı. Jandarma ekiplerinin sağduyulu yaklaşımıyla olaysız şekilde dağılan kalabalık tekrar fabrika içerisine girdi.Eylem yapan gruba yoldan geçen bazı sürücülerde korna çalarak destek verdi.

Yaklaşık 50 gündür nakliye ücretlerini alamadıklarını dile getiren esnaflar, paralarının ödenmelerini istediler. Fabrika'da fire oranlarının yüksek, pancardaki şeker oranın da düşük gösterildiğini ileri süren esnaflar, yetkililerin bu sorunun üzerine giderek, çözüm bulmalarını istedi. - ÇORUM