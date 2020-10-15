Eylem yapan mahalleli yolu kapattı
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Eylem yapan mahalleli yolu kapattı

15.10.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:17

Eylem yapan mahalleli yolu kapattı - Gaziantep'te yollarının yapılmadığını söyleyen mahalleli, eylem yaparak yolu trafiğe kapattı.

Eylem yapan mahalleli yolu kapattı

GAZİANTEP - - Gaziantep'te yollarının yapılmadığını söyleyen mahalleli, eylem yaparak yolu trafiğe kapattı. Mahallelinin eylemi jandarma ekipleri gelince sona ererken, yol yeniden trafiğe açıldı

Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Kırsal Mahallesi sakinleri, iddialarına göre 2 yıldır yapılmayan mahalle yolları için sabahın erken saatlerinde yol kapatma eylemi düzenledi. Mahallenin giriş ve çıkışlarını araçlarla kapatan mahalle sakinleri ne toplu taşımaya ne de öğrencilere izin verdi. Yolun kapatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kısa süre sonra eylemin yapıldığı yere geldi.

Jandarmanın uyarısı yolu açtırdı

Jandarma komutanı, yapılan eylemin suç olduğunu söyleyerek yolu kapatan araçların plakalarının alınmasını emretti. Bunun üzerine köylüler eylemi sonlandırarak trafiğe kapattıkları yolu açtı.

Eylemleri kısa süren mahalle sakinlerinden Seyfi Özel, amaçlarının devlete asi gelmek değil sorunlarını dile getirmek olduğunu söyledi. Özel, "Yol kenarında ekinlerimiz var. Bu yıl yol kenarındaki ekinlerden verim alamadık, araçlar geçince toz kaplıyor. Biran önce sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Eylem yapan mahalleli yolu kapattı
Eylem yapan mahalleli yolu kapattı
Eylem yapan mahalleli yolu kapattı
Eylem yapan mahalleli yolu kapattı
Eylem yapan mahalleli yolu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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