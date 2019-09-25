Eylem yapan askeri öğrencilerin annelerine polis müdahalesi: 14 gözaltı

25.09.2019 20:45

Müebbet hapis cezası alan ve kaybolan çocukları için Ankara'da Sakarya Caddesinde eylem yapan 14 anne, polis tarafından gözaltına alındı.



15 Temmuz darbe girişiminde tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan askeri okul öğrencilerinin anneleri ve 7 ay önce kaybolan Mustafa Yılmaz'ın ailesi Ankara'nın merkezindeki Sakarya Caddesinde oturma eylemi yaptı. Euronews.com'da Görüntüle