Eylem'i özel ekip, 100'den fazla kamera kaydını izleyip, 30 kişiyi sorgulayarak bulmuş (2) AİLESİNE TESLİM EDİLMEK İSTEMEDİEkiplerin yoğun çabası sonucunda bulunan Eylem H.'nin, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

AİLESİNE TESLİM EDİLMEK İSTEMEDİ

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda bulunan Eylem H.'nin, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Eylem H.'nin ifadesinde, erkek arkadaşı E.Y. tarafından zorla alıkoyulmadığını ve kendi rızasıyla gittiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan genç kızın, babasıyla ve annesiyle sorunlar yaşadığı, bu sebeple de her ikisinde de kalmak istemediğini belirtmesi üzerine ailesine teslim edilmeyeceği belirtilirken, Eylem H.'nin, yetkililer tarafından belirlenen bir devlet yurduna yerleştirileceği ifade edildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA