Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon
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Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

21.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:56
Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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