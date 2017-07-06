TSK'dan Irak'a Yönelik Hava Harekatında 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 3 silah mevzisi imha edildi. Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava heraketinde 3 silah mevzisi ve bir korugan imha edildi. Eylem hazırlığında olan 4 etkisiz hale getirildi.
TSK HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, öğle saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Sinat ve Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerce kullanılan bir korugan ve 3 silah mevzisi imha edildi, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.