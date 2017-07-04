Eylem Hazırlığındaki Teröristlere Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında, eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.



Hava harekatında teröristlerce kullanılan barınak ve 2 silah mevzisi imha edildi. İlk belirlemelere göre, 9 terörist etkisiz hale getirildi.