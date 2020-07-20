Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Gaziantep'te eylem hazırlığındaki bir DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
20.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:18

Gaziantep'te eylem hazırlığındaki bir DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bazı sivil toplum örgütlerine yönelik terör örgütü DEAŞ tarafından eylem yapılacağı bilgisine ulaşan güvenlik kuvvetleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışma sonucu Gaziantep'te örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.M.C., yapılan sorgulamasının ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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