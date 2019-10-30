Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı
Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandıİSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.
30.10.2019 03:40
Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı
İSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.
Kaynak: İHA
VİDEO: Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı