Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandıİSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.

29.10.2019 15:57
Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

İSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı
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