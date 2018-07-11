Eylem Hazırlığında 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyü kırsalında eylem hazırlığı içinde olan 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatında silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyü kırsalında 11 Temmuz 2018 tarihinde İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, bölgeye düzenlenen hava harekatında silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

(Melih Yiğit/İHA)