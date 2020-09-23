Eyfel Kulesi bomba ihbarının ardından tahliye edildi
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Eyfel Kulesi bomba ihbarının ardından tahliye edildi

23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:45
Eyfel Kulesi bomba ihbarının ardından tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Eyfel Kulesi'nin olduğu bölgeye bomba bırakıldığı yönünde polise yapılan ihbar sonrasında kule ve bölgedeki binalar tahliye edildi.

Polis, güvenlik çemberine aldığı bölgede arama çalışmalarına başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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