EYDK, ikinci yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirdi
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EYDK, ikinci yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirdi

EYDK, ikinci yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) gerçekleştirdiği ikinci yuvarlak masa toplantısında sürdürülebilir kalkınma amaçları odağında ileriye dönük adımları belirledi.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) gerçekleştirdiği ikinci yuvarlak masa toplantısında sürdürülebilir kalkınma amaçları odağında ileriye dönük adımları belirledi.

EYDK'tan yapılan açıklamaya göre Kurul, ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenlerken, bu etkinliklerde etki yatırımı bağlamında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşılması için yapılması gerekenler değerlendiriliyor.

EYDK, bu doğrultuda üye kurumlarının etki yatırım potansiyelini ve SKA uyumunu öğrenmek için bir anket gerçekleştirmiş, sonrasında ise bu ankete bağlı olarak "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Neresindeyiz?" konulu ilk yuvarlak masa etkinliğini düzenlemişti.

İkinci etkinlik, ilk yuvarlak masa toplantısının ardından atılması gereken adımları ortaya koymayı amaçlarken, yuvarlak masa toplantılarına rehberlik eden anket, etki yatırımının temel unsurlarına odaklandı.

Toplantının katılımcıları arasında UNDP İstanbul Uluslararası Kalkınma Özel Sektörü Merkezi Direktörü Gülçin Salıngan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Kurumsal İletişim Müdürü Fatma Çınar, Turkven Direktörü Hale Özsoy Bıyıklı, idacapital Yönetici Ortağı Cem Baytok, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan ve Garanti BBVA Sorumlu Bankacılık Koordinasyon Yöneticisi Nazlı Çakıroğlu Boysan yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, "Etki ölçümü ve yönetiminde yetkinlik vazgeçilmezdir. Bu alan küresel olarak hala yeni bir alan ve Türkiye hızlı hareket ederek rekabet avantajı elde edebilir. Ülkemiz bu alanda kendini konumlandırdıktan sonra, yenilikçi fonlar ve araçlar aracılığıyla sermayeyi harekete geçirmek daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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EYDK, ikinci yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirdi - Haberler Ekonomi
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