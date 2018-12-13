EYAŞ'ta 1 milyarlık sermaye azaltımı kararı
Koç Holding, Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, EYAŞ'ın 20 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında, sermayesinin bir milyar lira indirilmesinin ortakların onayına sunulmasına karar verildiği açıklandı.
Koç Holding, Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, EYAŞ'ın 20 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında, sermayesinin bir milyar lira indirilmesinin ortakların onayına sunulmasına karar verildiği açıklandı.
Kaynak: Dunya.com