EY Türkiye, Bursa ofisinin hizmet kapasitesini iki kat artırdı

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Bursa'da firmaların denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetlerine yönelik talep ve beklentilerini karşılamak amacıyla hizmet kapasitesini iki kat yükseltti.

08.10.2019 09:01
EY Türkiye, Bursa ofisinin hizmet kapasitesini iki kat artırdı

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Bursa'da firmaların denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetlerine yönelik talep ve beklentilerini karşılamak amacıyla hizmet kapasitesini iki kat yükseltti. EY Türkiye, Bursa kadrosunu genişletirken çalışma ofisini de büyüttü.

Kaynak: Dunya.com

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