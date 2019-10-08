EY Türkiye, Bursa ofisinin hizmet kapasitesini iki kat artırdı

08.10.2019 09:01

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Bursa'da firmaların denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetlerine yönelik talep ve beklentilerini karşılamak amacıyla hizmet kapasitesini iki kat yükseltti. EY Türkiye, Bursa kadrosunu genişletirken çalışma ofisini de büyüttü.