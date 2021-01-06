EY: Birleşme-satın almalar dünyada düştü, Türkiye'de arttı

Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından EY'ın (Ernst & Young) raporuna göre, birleşme ve satın almalar 2020 yılında önemli oranda düşerken, Türkiye'de işlem sayası aynı kaldı, işlem hacmi yüzde 153 arttı.

Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından EY'ın (Ernst & Young) raporuna göre, birleşme ve satın almalar 2020 yılında önemli oranda düşerken, Türkiye'de işlem sayası aynı kaldı, işlem hacmi yüzde 153 arttı.

Rapora göre, salgın ortamının yavaşlaması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte 2021'in işlem hacmi ve adedi açısından 2020 yılına kıyasla daha aktif bir yıl olması bekleniyor.

Rapora göre; 2020 yılında Türkiye'de işlem sayısı 209 ile 2019 yılına paralel seyrederken, işlem hacminde ise 6.9 milyar dolar ile yüzde 153 arttı. Değeri açıklanmamış 120 işlem de eklendiğinde toplam hacmin yaklaşık 9.0 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor.EY Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında şirket birleşme ve satın alma işlemleri değerlendirilirken;Türkiye Varlık Fonu (TVF) kaynaklı işlemler,bilişim sektörünün payının gittikçe artması,başlangıç aşamasındaki girişimler açısından bir ekosistem oluşmaya başlaması ön plana çıkarıldı.Açıklamada, "2021 yılı için ise salgının yavaşlaması ile beraber yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin artacağı, ekonomi politikalarındaki değişimin yatırımcı güvenine yansıyacağı ve beklenen kamu kaynaklı işlemler ile salgın nedeniyle ertelenmiş bazı özel sektör işlemlerinin gerçekleşmesine bağlı olarak 10 milyar doların üzerinde bir işlem hacmine ulaşılabileceği öngörülüyor" denildi.Raporda ayrıca, kamu kaynaklı işlemler açısından, Türkiye Varlık Fonu'nun alıcı ve birleştirici bir rol üstlenmesi nedeniyle, 2020 yılı istisnai bir yıl olduğunun altı çizilerek, "TVF, toplamda 2.8 Milyar ABD Dolarlık 8 işlemle, tek başına toplam işlem büyüklüğünün yüzde 40'ını oluşturdu. Özellikle TVF'nin Turkcell'in yüzde 26.20 hissesini 1.8 milyar dolar bedel karşılığında satın alması yılın önemli işlemlerinden biri oldu. Buna ek olarak, kamuya ait sigorta ve emeklilik şirketlerinin TVF çatısında birleştirilmesi amacıyla yapılan işlemler de dikkat çekti" denildi.

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar da, "2020 yılını salgına rağmen şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda gayet olumlu geçiren Türkiye için 2021 yılının da olumlu geçmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı