Exynos Galaxy S20 Ultra'da Otomatik Odaklama, Isınma ve Pil Sorunu
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Exynos Galaxy S20 Ultra'da Otomatik Odaklama, Isınma ve Pil Sorunu

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarındaki kalıcı sorunlar bitmek bilmiyor. Samsung topluluk forumlarında Exynos işlemcili Galaxy S20 Ultra'nın otomatik odaklama sorunları, pil ömrü ve ısınma problemlerinden şikayet eden kullanıcıların sayısı bir hayli fazla.

13.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:53
Exynos Galaxy S20 Ultra'da Otomatik Odaklama, Isınma ve Pil Sorunu

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarındaki kalıcı sorunlar bitmek bilmiyor. Samsung topluluk forumlarında Exynos işlemcili Galaxy S20 Ultra'nın otomatik odaklama sorunları, pil ömrü ve ısınma problemlerinden şikayet eden kullanıcıların sayısı bir hayli fazla.

Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 serisinin tepe modeli, aynı zamanda şu anda sahip olunabilecek en yeni ve güçlü Samsung akıllı telefon. Güney Koreli teknoloji devinin kendi mağazasından 12499 TL fiyat etiketiyle sattığı S20 Ultra modelinin kamerasında odaklama sorunu olduğu ve ısındığına yönelik şikayetler mevcut.

Forum müdavimleri, kamera uygulamasını kullanırken telefonun saniyeler içinde ısındığını söylüyor. Bazı kullanıcılar, yaklaşık 3.5 - 4 saatlik ekran süresi aldıklarını söyleyerek pil ömründen şikayet ediyor. Bazıları 4G bağlantısında dahi telefonun aşırı ısındığını, ısınmaya 5G'nin neden olmadığını iddia ediyor. Exynos işlemcili Galaxy S20 Ultra modeline sahip olan bir kullanıcı da Twitter üzerinden otomatik odaklama ile ilgili problemi videolu olarak paylaştı. Videoda telefonun kamera merceğinin hemen önündeki bir objeye odaklanmakta güçlük çektiğini görüyoruz. Kullanıcı, Exynos 990 işlemcili Galaxy S20 Ultra'nın zayıf pil ömrü sunduğunu, düşük performans gösterdiğini ve cehennem gibi ısındığını söylüyor.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.

— Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020

Kullanıcılar, Exynos işlemcili modelle Snapdragon işlemcili modelin performans açısından farklı olduğunu söylese de Samsung hem Exynos hem Snapdragon sürümlerinin aynı katı, titiz, gerçek yaşam testi protokollerinden geçtiğini söylüyor.

Şirket, birkaç hafta önce yazılım güncellemesi yayınlamış ve bazı telefonlar için otomatik odaklama sorununu çözmüştü. Yapılan testler, yeni güncellemenin odak sorununu tam olarak çözmediği gibi görüntüleri keskinleştirdiğini ortaya koyuyor. Umarız, kısa sürede yeni yazılım güncellemesi yayınlanarak sorunlar giderilir.

Kaynak: Tamindir

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