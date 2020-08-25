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Exxon Mobil, Pfizer ve Raytheon Technologies Dow Jones'tan çıkıyor

ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil, ilaç şirketi Pfizer ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Raytheon Technologies şirketlerinin hisseleri 31 Ağustos itibarıyla Dow Jones endeksinde işlem görmeyecek.

Exxon Mobil, Pfizer ve Raytheon Technologies Dow Jones'tan çıkıyor
25.08.2020 02:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 02:59

ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil, ilaç şirketi Pfizer ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Raytheon Technologies şirketlerinin hisseleri 31 Ağustos itibarıyla Dow Jones endeksinde işlem görmeyecek.

Dow Jones endeksinin işletmesini yürüten S&P Dow Jones Indices şirketinden yapılan açıkalamada, bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce.com, biyoteknoloji firması Amgen ve havacılık ürünleri ile hizmetleri de dahil olmak üzere sektöre özel çözümler sunan Honeywell International şirketlerinin endekste işlem gören firmaların arasına katılacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu değişiklik kapsamında, 31 Ağustos Pazartesi itibarıyla Exxon Mobil, Pfizer ve Raytheon Technologies şirketlerinin hisselerinin ise Dow Jones endeksinde işlem görmeyeceği kaydedildi.

Endeksteki değişikliğin Apple'ın hisselerini 1'e 4 oranında bölme kararından kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, bu durumun endeksin Küresel Endüstri Sınıflandırma Standardı (GICS) bilgi teknolojileri sektöründeki ağırlığını azaltacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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