Exxen Zeynep Bastık ve Konukları ne zaman başlıyor? Exxen sunucusu Zeynep Bastık kimdir?

TV8 sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'de ekranlara gelecek yapımlardan biri olan Zeynep Bastık ve Konukları ise konuklarıyla merak edilen programlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Exxen Zeynep Bastık ve Konukları ne zaman başlıyor? Zeynep Bastık ve Konukları konsepti ne?

Yeni yıl ile beraber yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platform Exxen'in, içerikleri de belli olmaya devam ediyor. Bu içeriklerden bir tanesi de Zeynep Bastık tarafından sunulacak olan Zeynep Bastık ve Konukları programı olarak karşımıza çıkıyor. Exxen sunucusu Zeynep Bastık kimdir?

EXXEN ZEYNEP BASTIK VE KONUKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan Zeynep Bastık ve Konukları, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak.

EXXEN ZEYNEP BASTIK VE KONUKLARI KONSEPTİ NEDİR?

Şarkıları ve yaptığı coverlarla sevilen Zeynep Bastık'ın sunacağı programda konukları da yer alacak. Zeynep Bastık ve Konuklları programında birbirinden ünlü isimler yer alacak.

EXXEN SUNUCUSU ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Bastık, bir zamanlar Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaptıktan sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına imzasını attı. Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına düet yaptı ve bu düetle adından sıkça söz ettirdi. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma'nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.