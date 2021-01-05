Exxen üyelik ücreti ne kadar? Exxen tv nasıl, nereden izlenir? Exxen'de neler var, programları neler? TV8'de olan Exxen dizileri neler?

Acun Ilıcalı'nın son projesi olan Exxen, yapılan 900 milyonluk yatırım sonrası 2021 yılında izleyicilerle buluştu! Onlarca Youtuber'ın olduğu ve birbirinden değerli isimlerin bir araya geldiği Exxen'de neler var, Exxen programları neler? Exxen üyelik ücreti ne kadar? Exxen tv nasıl, nereden izlenir? TV8 ekranlarında yayınlanan Exxen dizileri neler?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen içerikleri hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Öte yandan vatandaşlar Exxen nasıl alınır? Exxen nasıl izlenecek? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Exxen nasıl alınır? Exxen nasıl izlenecek? Exxen aylık ücreti ne kadar? İşte detaylar...

EXXEN NASIL ALINIR?



Exxen nasıl alınır sorusu sık sık soruluyor. Exxen yalnızca dijital ortamlarda erişilebilen bir platform olacak. Yani Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilecek, televizyona verilmeyecek. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunulacak. www.exxen.com adresinde 1 Ocak 2021 tarihinde tüm bilgiler detaylı olarak verilecek. Kişiler Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilecek. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilecek.

EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üyelik için exxen.com a giriş yapabilirsiniz. Oradan üye olabilirsiniz.

EXXEN İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Exxen izlemek için resmi sitesi www.exxen.com a giriş yapmanız gerekiyor. Üyelik hesabı oluşturarak exxen'i izleyebilirsiniz.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen fiyatı, aylık 9.90 TL olacak. Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

EXXEN NASIL İZLENECEK?

Exxen Tv'nin frekans bilgileri bulunmamaktadır. Exxen TV'yi dilerseniz Netflix gibi televizyona yansıtarak izleyebilirsiniz. Veya TV'lerden Exxen uygulaması açılarak da izlenebilecektir.

TV8'DE OLAN EXXEN DİZİLERİ NELER?

TV8'de dizi gecesi olarak adlandırılan program kapsamında Exxen dizilerinden Sihirli Annem, Gibi, Hükümsüz, Öğrenci Evi, Yetiş Zeynep gibi programlar olacak. Daha fazla içerik için buraya tıklayınız.