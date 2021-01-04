Exxen üyelik iptal etme! Exxen deneme üyeliği nasıl iptal edilir? Exxen üyelik nasıl iptal edilir?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen kullanıcıları 7 günlük üyelik süreçlerinin iptali ile ilgili problemler yaşıyorlar. Exxen üyelik iptal etme problemi yaşayanlar detayları haberimizden inceleyebilirler. Peki Exxen 7 günlük deneme üyeliği nasıl iptal edilir? Exxen üyelik nasıl iptal edilir? Exxen üyelik kapama işlemleri nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı'nın yeni internet televizyonu Exxen Acun, 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açıldı. Erişime açılan Exxen platformu, yeni üyelerine 7 gün ücretsiz tanıtım fırsatı verdi. Fakat 7 gün ücretsiz deneme alabilmek için kredi kartı bilgileriyle üye olmak gerekiyor. Exxen izlemek istemeyenler ve 7 gün üyeliği kullanan ve üyeliği devam etsin, para çekilsin istemeyenler ise Exxen üyelik iptal etmek ile ilgili sorunlar yaşıyorlar. Peki Exxen deneme üyeliği nasıl iptal edilir? Exxen üyelik nasıl iptal edilir? Exxen üyelik nasıl kapatılır? İşte tüm detayları...

EXXEN ÜYELİK İPTAL ETME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Exxen üyelik iptal etmek ve Exxen tv üyelik kapatmak isteyenler birkaç problem yaşıyorlar. Bu konu ile ilgili internette araştırmalar sürüyor. Exxen üyelik devam etmesini istemeyenler ya da Exxen 7 günlük deneme üyeliği sonrası hesabından para çekilmesini istemeyenler öncelikle www.exxen.com adresinde hesaplarına giriş yapmalılar.