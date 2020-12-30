EXXEN tv üyelik ücreti ne kadar? Exxen satın alma işlemi nasıl yapılır? Exxen bedava mı, deneme süresi ne kadar?

TV8 ile televizyon dünyasında büyük yankı uyandıran Acun Ilıcalı, internet platformu EXXEN ile günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. EXXEN isminin Ali Taran'ın fikri olduğunu da söyleyen Acun Ilıcalı son olarak EXXEN tv üyelik ücretini açıkladı. EXXEN fiyatı ne kadar? Exxen satın alma işlemi nasıl yapılır?