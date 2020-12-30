EXXEN tv üyelik ücreti ne kadar? Exxen satın alma işlemi nasıl yapılır? Exxen bedava mı, deneme süresi ne kadar?
TV8 ile televizyon dünyasında büyük yankı uyandıran Acun Ilıcalı, internet platformu EXXEN ile günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. EXXEN isminin Ali Taran'ın fikri olduğunu da söyleyen Acun Ilıcalı son olarak EXXEN tv üyelik ücretini açıkladı. EXXEN fiyatı ne kadar? Exxen satın alma işlemi nasıl yapılır?
EXXEN, internette yer alan platformlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 1 Ocak'ta erişime açılacak olan Exxen hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. EXXEN tv üyelik ücreti ne kadar?
EXXEN TV ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ocak ayında izleyicisiyle buluşturacağı Exxen platformunun aylık ücretinin 9.90 TL olacağını söyledi.
EXXEN SATIN ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Exxen erişime 1 Ocak tarihi itibariyle açılacak. https://www.exxen.com/ üzerinden giriş sağlanabilecek.
EXXEN BEDAVA MI, DENEME SÜRESİ NE KADAR?
Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.
EXXEN'DE NELER VAR?
Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak, Anıl Tetik, Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli Alper Rende ve Gökhan Çınar gibi ünlü isimler yer alacak. Platformda Sihirli Annem, Şeref Bey, Öğrenci Evi, Hükümsüz, Vahşi Şeyler ve İşte Bu Benim Masalım gibi yeni çekilen diziler de yer alacak.