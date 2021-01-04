EXXEN | Tosuncuk Belgeseli ne zaman başlıyor? 140 Journos Exxen Tosuncuk Belgeseli konusu ne?

Exxen dizileri ve belgesellerine bugün bir yenisi eklendi. Exxen ve 140 Journos iş birliğiyle bir zamanların büyük soygununu yapan Tosuncuk'un belgeseli Exxen'e geliyor! Exxen Tosuncuk Belgeseli şimdiden büyük ilgi gördü. Peki Tosuncuk Belgeseli ne zaman başlıyor? 140 Journos Exxen Tosuncuk Belgeseli konusu ne?

Acun Ilıcalı, Türkiye'nin yeni dijital televizyonu Exxen'i 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açtı. Kısa süre içerisinde 500.000'den fazla üyeye sahip olan Exxen, her gün yeni bir dizi, yarışma ve belgesel ile seyircilerin ilgisini çekiyor. Exxen Tosuncuk Belgeseli'ni bugün duyurdu! Çiftlikbank ile vatandaşları dolandıran Mehmet Aydın, arkasında hiçbir iz bırakmadan kaçmış ve birçok insanı mağdur ederek gündeme oturmuştu. 140 Journos iş birliği ile Tosuncuk Mehmet Aydın'ın hikayesi belgesel olarak Exxen'e geliyor! Peki Exxen Tosuncuk Belgeseli ne zaman başlıyor? 140 Journos Exxen Tosuncuk Belgeseli konusu ne?

EXXEN TOSUNCUK BELGESELİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen Tosuncuk Belgeseli, Exxen'de erişime açıldı. Exxen üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra 140 Journos Tosuncuk Belgeseli'ni izleyebilirsiniz!

EXXEN TOSUNCUK BELGESELİ NE ANLATIYOR, KONUSU NE?

Çektiği belgesellerle adından sıkça bahsettiren 140 Journos, Exxen için de vurucu bir belgesel çekti! Exxen Tosuncuk Belgeseli 140 Journos tarafından çekildi!Çiftlikbank ile Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık girişimini yapan Mehmet Aydın'ın hikayesi, 140Journos tarafından Exxen'de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Çiftlik Bank vurgunu olarak da bilinen soygun, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık girişimlerinden biri olarak anılıyor. Tosuncuk Mehmet Aydın, milyonlarca vatandaşı yüksek kazanç vaadiyle kandırdı ve milyonlarca lira para topladı. İnsanların gözünü boyamayı başaran ve ardından da gerçek yüzünü gösteren Tosuncuk, halkın parasıyla tası tarağı toplayıp kaçtı. İşte Çiftlikbank vurgunu ve vurgunun vatandaşları nasıl etkilediği, Exxen Tosuncuk belgeseliyle çarpıcı bir şekilde sunuluyor.