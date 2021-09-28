BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Maç, dizi film ve farklı yapımları bünyesinde bulunduran EXXEN, telefon, tablet ve bilgisayarlardan izleniyor. 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Exxen'de yayınlanacak. Exxen'de tek maç izlemek isteyen seyirciler, Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen Beşiktaş tek maç üyelik satın alınır mı? Fenerbahçe ve Galatasaray Exxen tek maç üyelik alınır mı? araştırıyor. İşte cevabı...

EXXEN FİYATI NEDİR?

Exxen'in normal üyelik ücreti 9.90₺'dir. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Exxen Spor paketinin bedeli ise 24.80₺'dir. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

EXXEN ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

Exxen yayınlarını izleyebilmeniz için öncelikle üye olmanız gerekmektedir. Exxen'e üye olmanız için "www.exxen.com/tr" adresine gidip, adınız, soyadınız ve eposta adresinizi girmeniz yeterlidir. Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan duyuruya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

EXXEN'İ İKİ KİŞİ İZLEYEBİLİR Mİ?

Exxen'de şuan için sadece bir kişi izleme hakkı bulunmakta. Başka birinin hesaba girmesi halinde diğer oturum kapanmakta.

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE ÜCRETLERİ NEDİR?

Exxen'de Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan ExxenSpor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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