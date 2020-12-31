EXXEN Tasarım Evler! Tasarım Evler nedir, ne zaman başlayacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EXXEN Tasarım Evler! Tasarım Evler nedir, ne zaman başlayacak?

31.12.2020 21:08 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:12
EXXEN Tasarım Evler! Tasarım Evler nedir, ne zaman başlayacak?

1 Ocak tarihinde yayına açılacak EXXEN'de yeni bir platform olacak. EXXEN Tasarım Evler! Tasarım Evler nedir, ne zaman başlayacak?

Birçok projeyi bünyesinde barındıran EXXEN Tasarım Evler! Tasarım Evler nedir, ne zaman başlayacak?

EXXEN TASARIM EVLER

Tu¨rkiye'nin mimari bakımından sıra dıs¸ı evleri sunacak program Exxen'de olacak. Yakın zamanda yayınlanması beklenen Exxen Tasarım Evler meraklısını bekliyor.

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?

Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Halis Özkahya Fırat Aydınus Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EXXEN Tasarım Evler! Tasarım Evler nedir, ne zaman başlayacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 21:13:34. #1.14#
title