EXXEN Tasarım Evler! Tasarım Evler nedir, ne zaman başlayacak?

1 Ocak tarihinde yayına açılacak EXXEN'de yeni bir platform olacak. EXXEN Tasarım Evler! Tasarım Evler nedir, ne zaman başlayacak?

Birçok projeyi bünyesinde barındıran EXXEN Tasarım Evler! Tasarım Evler nedir, ne zaman başlayacak?

EXXEN TASARIM EVLER

Tu¨rkiye'nin mimari bakımından sıra dıs¸ı evleri sunacak program Exxen'de olacak. Yakın zamanda yayınlanması beklenen Exxen Tasarım Evler meraklısını bekliyor.

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?

Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.