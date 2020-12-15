Exxen sunucusu Alper Rende kimdir? Alper Rende kaç yaşında, nereli?
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Exxen sunucusu Alper Rende kimdir? Alper Rende kaç yaşında, nereli?

15.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:46
Exxen sunucusu Alper Rende kimdir? Alper Rende kaç yaşında, nereli?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı tarafından oluşturulan internet platformu Exxen projelerinin detayları belli olmaya devam ediyor. Son olarak Alper Rende'nin yapacağı programın gündeme gelmesiyle Alper Rende kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları merak edildi.

Acun Ilıcalı tarafından duyurusu yapılan Exxen'in detayları belli olmaya devam ediyor. Son olarak Alper Rende'nin de Exxen'de yer alacağı öğrenildi. Peki, Alper Rende kimdir?

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende, 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Aslen Mardin'lidir. İstanbul, Beykent Üniversitesi Mühendislik fakültesinde yazılım mühendisliği bölümünde okumaktadır.

Alper Rende, özellikle babası ile birlikte çektiği videolarınıVine'ye yükleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ayrıca "Yeni Nesil" adlı rock grubunun da davulcusudur.

Alper Rende, 2016 yılında Deniz Denizciler'in yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı "Türk Lokumu" adlı sinema filminde oynadı.

ALPER RENDE FİLMLERİ

2017 - Çılgın Kolej (Sinema Filmi)

2017 - OHA Diyorum (Alper) (Sinema Filmi)

2015 - Türk Lokumu (Sinema Filmi)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:46:26. #1.14#
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