Exxen Stiller konuşsun nedir? Exxen Stiller konuşsun jürileri!

Birçok farklı platforma ev sahipliği yapacak Exxen Stiller konuşsun nedir? Exxen Stiller konuşsun jürileri! Detaylar haberimizde.

EXXEN STİLLER KONUŞSUN NEDİR?

Sunucu Burcu Esmersoy, modacı Raşit Bağzıbağlı ile kamera karşısına geçeceklerini söyledi. Moda programı yapacaklarını anlatan Esmersoy, ''Cumartesi günü çekmeye başlayacağız. Moda tarzı bir program olacak. Ben kendisine sözcülük etmeye çalışacağım" diye konuştu. Yılbaşı programı çektiğini de söyleyen Esmersoy, "Ayın dördüne kadar karantinadayız'' dedi.

EXXEN STİLLER KONUŞSUN JÜRİLERİ

Acun Ilıcalı tarafından sosyal medyada paylaşılan yeni platformunda Burcu Esmersoy ve Raşit Bağzıbağlı bulunmakta.Çekimleri başlayan Stiller Konuşsun yakında Exxen'de.